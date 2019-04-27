Esenyurt'ta çatlayan yol ve binalardaki inceleme sürüyor

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL()-ESENYURT'ta dün akşam caddede oluşan çatlaklar nedeniyle çevrede bulunan binalar boşaltılırken, yollar da trafiğe kapatıldı. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, ekiplerin çatlayan yol ve binalardaki incelemeleri sürüyor.

Güzelyurt Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında Ertuğrulgazi ve Orhangazi caddelerinde çatlaklar meydana geldi. Yolda oluşan çatlakların yanı sıra bazı evlerin duvarlarında da çatlaklar oluştu. Çevrede bulunan bazı binalar boşaltıldı. Burada oturanlar evlerinden tahliye edildi. Ekiplerin çatlayan yol ve binalardaki incelemeleri sürüyor.

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