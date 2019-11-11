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ESENYURT'TA BOŞ ARAZİDE ERKEK CESEDİ BULUNDU (Ölen kişinin fotoğrafı)
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL,() Esenyurt, Haramidere Bağlantı Yolu'nun yanında bulunan boş arazide bir erkek cesedi bulundu. Yapılan ilk incelemede cesedin üzerinde birden fazla bıçak darbesine rastlandı. Avcılar Haramidere...
GENEL 11.11.2019, 15:38
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL,()
Esenyurt, Haramidere Bağlantı Yolu'nun yanında bulunan boş arazide bir erkek cesedi bulundu. Yapılan ilk incelemede cesedin üzerinde birden fazla bıçak darbesine rastlandı.
Avcılar Haramidere bağlantı yolunun yanında bulunan boş arazide hareketsiz yatan birini gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri boş arazide hareketsiz yatan kişinin öldüğünü tespit etti. Cesedin 38 yaşında İsmail Kurunç'a ait olduğu belirlendi. İlk incelemesi olay yerinde yapılan cesette birden fazla bıçak yarası olduğu öğrenildi.
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