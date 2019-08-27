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ESENYURT'TA BİR KADIN SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI (2)
GENEL 27.08.2019, 18:43
25°
açık
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 27 Ağustos 2019
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