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Esenyurt'ta bir evde patlama: 7 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,()-ESENYURT'ta Suriyeli bir ailenin kaldığı evde kömür sobası yakılırken patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirtilen patlamada 3'ü kadın 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta bir evde patlama: 7 yaralı

ESENYURT'ta Suriyeli bir ailenin kaldığı evde kömür sobası yakılırken patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirtilen patlamada 3'ü kadın 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Patlama, Mehterçeşme Mahallesi 1853'üncü sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 2'inci katında saat 22.15'te meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Suriyeli ailenin kaldığı evde kömür sobası yakılırken bir anda patlama meydana geldi. Patlama sonucu yangın çıktı. Evde bulunan 3'ü kadın 1 kız çocuğu 7 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Çevre sakinleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Hastanelerde tedavileri süren yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İlk belirlemelere göre patlamanın sobada oluşan gaz sıkışmasından kaynaklanmış olduğu değerlendirilirken polis olay yeri incelemesini sürdürüyor.

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