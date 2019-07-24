Esenyurt'ta anne ve kızını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Ersan SAN-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()-ESENYURT'ta anne ve kızını silahla yaralayan şüpheli Soydan A. tutuklandı.

İnönü Mahallesi 353 sokakta oturan eski kız arkadaşının evine gelen Soydan A. yanında getirdiği silahla Kübra G. ve annesi Nurdane G.'yi yaralamıştı. Yaralanan 2 kadın tedavi altına alınırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüpheli Soydan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Soydan A. gece 02.00'de Beylikdüzü, Yakuplu'da polis ekipleri tarafından yakalandı. Soydan A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Soydan A. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

