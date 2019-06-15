Esenyurt'ta  6 yaşındaki çocuk 2. kattan düştü 

Alper KORKMAZ / İSTANBUL ()-ESENYURT'ta 2. katta bulunan evinin penceresinden düşen çocuk yaralandı.
Olay saat 10.30 sıralarında Çınar Mahallesi 1440. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesi markete giden 6 yaşındaki Nazlı Akgün evde yalnızdı. Küçük kız, 4 katlı binanın ikinci katında dairenin penceresine çıktı. Dengesini kaybeden Nazlı Akgün, düşerek yaralandı. Küçük kızın yardımına çevredekiler koştu. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürülen kızın tedavisi sürüyor.
(FOTOĞRAF)
Alper KORKMAZ / İSTANBUL ()-ESENYURT'ta 2. katta bulunan evinin penceresinden düşen çocuk yaralandı.