Esenyurt'ta 6 kişiyi silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Serdal ALTINTEPE - Alper KORKMAZ / İSTANBUL, () ESENYURT'ta bir internet kafe önünde 1'i yabancı uyruklu 6 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'ta önceki gün bir internet kafe önünde saat 17.00 sıralarında iki grup arasında silahlı kavga çıkmış 1'i yabancı uyruklu toplam 6 kişi yaralanmıştı. Silahı kullanan kişinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Kürşat T.'yi gözaltına aldı. Kürşat T.'nin 'Yağma', 'Kasten yaralama', 'Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' olmak suçlarından 4 suç kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Kürşat T.'nin emniyetteki işlemleri sona erdi. Kürşat T. sabah saatlerinde Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'nden çıkarılarak adliyeye sevk edildi.

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