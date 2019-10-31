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Esenyurt'ta 30 işçi daha zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu
ESENYURT'ta yaklaşık 30 işçi daha mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu. Esenyurt Akçaburgaz'da bulunan bir fabrikada çalışan yaklaşık 50 işçi geçtiğimiz cuma günü yemekhanede makarna, ıspanak, yoğurt ve ekler...
GENEL 30.10.2019, 12:20
ESENYURT'ta yaklaşık 30 işçi daha mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu. Esenyurt Akçaburgaz'da bulunan bir fabrikada çalışan yaklaşık 50 işçi geçtiğimiz cuma günü yemekhanede makarna, ıspanak, yoğurt ve ekler yemiş ve işçiler zehirlenme belirtisi ile hastanelere başvurmuştu. Aynı gün yine aynı yemek şirketinin yemek verdiği bir başka fabrikanın işçileri de bugün mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle özel bir hastanelere başvurdu. Yaklaşık 30 işçi hastane de tedavi altına alındı, bazı hastalar ise taburcu edildi.
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