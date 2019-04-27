Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Vatandaşlarımızı bu akşam da misafir edeceğiz

İlkay DİKİCİ-Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,() ESENYURT Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ertuğrulgazi ve Orhangazi caddesindeki çatlaklarla ilgili yaptığı açıklama da “Salı günü bütün kuyu açımları bitecek. Zemin hareketleri ve bina hareketleri, nümerik değerler olarak alınacak ve ondan sonra niye olduğu, ne olacağına dair net rakamları söyleyebileceğiz" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt beraberindeki heyetle birlikte Ertuğrulgazi ve Orhangazi caddeleri üzerinde bir takım incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Başkan Kemal Deniz Bozkurt basın açıklaması yaptı.

YAKLAŞIK 15 SAATTİR ÖLÇÜMLEMELER SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Kemal Deniz Bozkurt, “Şu anda 40'a yakın bina boşaltılmış durumda. Yaklaşık 15 saattir ölçümlemeler sürekli devam ediyor. Herhangi bir zeminde oynama yok. Gayet güzel ve stabil gidiyor. Biz aynı zamanda aşağıda bulunan hafriyat alanını doldurtuyoruz. Doldurma işlemi bitmediği için şu aşamada çok büyük bir risk olmamasına rağmen kaymakamlık ve valilik ile görüştük, bu akşam da vatandaşlarımızı misafir edeceğiz. Yarın inşallah dolacak orası. Yarın daha net rakamlar söyleyeceğiz. Bu akşam bütün binalara da izleme cihazları konulacak. Her binanın hareketini tek tek kontrol ediyoruz. Kuyular açılıyor. Zemin hareketleri kontrol ediliyor. Emniyetten vatandaşlarımızı bu akşam da misafir edeceğiz" şeklinde konuştu.

ZEMİNİN 1 SAATLİK BİR ZAMANLA DEĞİL DE 15 SAATLİK STABİL DURDUĞUNU GÖRMEMİZ LAZIM

Misafir edilen 40'a yakın vatandaştan bir çoğunun yakınlarına gittiğini belirten Bozkurt, "Geri kalan vatandaşlarımızı da biz belediye olarak konuk ettik" ifadesini kullandı. Sürecin binaların ve zeminin stabil durduğunda emin olunduğu zaman sonuçlanacağının altını çizen Deniz Bozkurt, “Zeminin 1 saatlik bir zamanla değil de 15 saatlik stabil durduğunu görmemiz lazım. İlk önce bunu yapıyoruz. Şu ana kadar sabahtan beri bir zemin oynaması görülmedi. Ayrıca her binanın içini ve çevresini tek tek kontrol ediyor, binanın statiğinde bir sorun var mı, taşıyıcı sistemi bir zarar görmüş mü görmemiş mi bunlar tek tek kontrol ediliyor. Sadece bir kez kontrol edip bırakmıyoruz. Kontroller belli periyotlarla devam ediyor" dedi.

SALI GÜNÜ BÜTÜN KUYU AÇIMLARI BİTECEK

Bozkurt, “Yarın büyük oranda en azından ölçümlemeler tamamlanmasında seyir açısından stabilite sağlandığı için vatandaşlarımızın evine gitmesine müsaade edebiliriz. Bu da sürece bağlı. Salı günü bütün kuyu açımları bitecek. Zemin hareketleri ve bina hareketleri, nümerik değerler olarak alınacak ve ondan sonra niye olduğu, ne olacağına dair net rakamları söyleyebileceğiz. Ayrıca burada o kuyular açık kalacak zaman içerisinde eğer bu bölgenin jeolojik yapısı ile ilgili bir sorun varsa onu da tespit etmiş olacağız" dedi.

Bozkurt, incelemelerde bulunduktan sonra bölgeden ayrıldı.

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