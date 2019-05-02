Esenler’de Ramazan ayı heyecanı 

İSTANBUL, ()- Esenler Belediyesi’nin tarafından düzenlenen etkinlikle birbirinden farklı Ramazan ayı projesi tanıtıldı. Esenler’de Çocuk İftarı, İftar Çeşmeleri gibi etkinlikleri ile Ramazan ayı rengârenk geçecek.

Esenler Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı birbirinden farklı Ramazan ayı etkinlikleri Dörtyol Meydan’da tanıtıldı. Çocuk İftarı'ndan İftar Çeşmeleri'ne, Eve Teslim İftar'dan Anadolu'yu Mayalayanlar'a kadar 19 farklı projesini Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu tarafından vatandaşların beğenisine sundu. Vatandaşlara patlamış mısır, Osmanlı macunu, Maraş dondurması, un helvası dağıtıldı.

Etkinlikler arasında en dikkat çekeni ise; iftar yemeği hazırlayamayan aileler için açılan Alo İftar hattı oldu. İftar yemeği hazırlayamayan aileler, 440 09 39 numaralı Alo İftar hattını arayacak ve belediye çalışanları özel donanımlı araçlar ile vatandaşların evine kadar yemek götürecek.

“ESENLER DÖRTYOL MEYDANI RAMAZAN’DA BULUŞMA NOKTASI HALİNE GELECEK”

Ramazan’ın yeniden diriliş olduğunu söyleyen Göksu, şunları söyledi:

“Bu Ramazan ayında, Dörtyol Meydanında her gün farklı etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu meydan sadece Esenlerli vatandaşlarımızın geldiği bir ortam olmaktan çıktı. O yüzden bütün vatandaşlarımızın yararlanabileceği etkinlikler düzenleyeceğiz. Dörtyol Meydanı Ramazan’da buluşma noktası haline gelecek. Anadolu Yöre Derneklerinin Ramazan buluşmalarını yapacakları stantlarımız kuruldu. Bu stantlar Ramazan ayı boyunca sahurlar ve iftarlarla şenlenecek. Ve Osmanlı geleneği olan Çınaraltı sohbetleri ve helva buluşmaları düzenlenecek. Her yıl yaptığımız iftarlarımız olacak. Biz çadırlarda iftar vermiyoruz. Vatandaşlarımızı iftar sırasına sokmuyoruz. Kendi soframızda ne varsa o sofrayı vatandaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Bunun için 3 bin kişiye evinde iftar vereceğiz.”



“ALO İFTAR HATTI İLE EVE TESLİM İFTAR PAKETİMİZ OLACAK”

Ramazan ayı boyunca vatandaşların kapılarına kadar yemek götüreceklerini söyleyen Göksu, “Alo İftar hattı ile eve teslim iftar paketimiz olacak. Ve bu paketler iftardan 1 saat önce vatandaşlarımızın evine teslim edilecek. Bu yemekler ısıtılabilir kaplarda, 4 çeşit olarak tasarlandı. Pilav, çorba, ana yemek ve tatlı olarak servis edilecek. Bu iftar yemeği 4 kişilik bir aileye 8 kişilik olarak gönderilecek. Vatandaşlarımız sahurda da bu yemeklerden faydalanması adına böyle bir uygulama yaptık” dedi.

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