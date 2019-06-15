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Esenler’de bin çocuk için sünnet şöleni

İSTANBUL,()- ESENLER'DE sünnet edilecek bin çocuk için "Geleneksel Sünnet Şöleni" düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan şölende çocuklar bu özel günün tadını çıkardı. Esenler Belediyesi'nin ücretsiz sünnet edeceği bin...

Esenler’de bin çocuk için sünnet şöleni

İSTANBUL,()- ESENLER'DE sünnet edilecek bin çocuk için "Geleneksel Sünnet Şöleni" düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan şölende çocuklar bu özel günün tadını çıkardı.

Esenler Belediyesi'nin ücretsiz sünnet edeceği bin çocuk için gerçekleştirdiği sünnet organizasyonunda tam bin çocuk için  "Geleneksel Sünnet Şöleni" düzenlendi. Dörtyol Meydanı'nda gerçekleşen şölende renkli görüntüler yaşandı. Etkinlikte, çocuklar sünnet kıyafetlerini Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun elinden aldı.  Bin çocuk, aileleriyle birlikte heyecan dolu bu özel gününde, konser ve animasyon gösterileriyle eğlenceli saatler yaşadı. Çocuklar, Esenler Belediyesi'nin anlaşmalı olduğu özel sağlık kuruluşu ve hastanelerde belirlenen günlerde sünnet edilecek.

 Birbirinden renkli programların yer aldığı şölende katılanlara, rap müziğin sevilen isimlerinden Resul Aydemir de akşam bir konser verecek.

“ÇOCUKLARIMIZ EN GÜZEL HASTANELERDE SÜNNET EDİLECEK”

Ebeveynler için çocuklarının sünnet edildikleri günü görmenin kutsal ve anlamlı olduğunu vurgulayan Göksu, "Anlaşma gereği, çocuklarımız hastanelerde sünnet olacak. Daha önce bir çadır kurulur ve çocuklar o çadırlarda sünnet ettirilirdi fakat biz geldikten sonra bütün bunlara son verdik. Ben kendi çocuğumu nasıl hastanede sünnet ettiriyorsam Esenler'de yaşayan her çocuk da bana kendi çocuğum gibi emanettir. Bu nedenle çocuklarımız en güzel hastanelerde sünnet edilecek" diye konuştu.

Çocuklarının heyecanına ortak olan veliler de düzenlenen şölenden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

(FOTOĞRAFLI)

 

 

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