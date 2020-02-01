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Esenler'deki kentsel dönüşüme 'bisiklet yolu' davası  

GENEL 01.02.2020, 10:19
Esenler'deki kentsel dönüşüme 'bisiklet yolu' davası  
İSTANBUL Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'bisiklet yoluna ilişkin bir somut düzenleme' yer almadığı gerekçesiyle Esenler'in kentsel dönüşüm planlarına dava açtırdı. İBB Başkanlığı adına avukat Sevgi Kayacı'nın, söz konusu planların iptali ve yürütmenin durdurulması için 16 Aralık 2019'da İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığı'na başvurduğu ortaya çıktı. Dava, planları onaylayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açıldı. Bölge sakinlerinin bir kısmı kentsel dönüşümün bir an önce yapılmasını istediklerini ve bisiklet yolunun önemsiz olduğunu söylerken, bir kısmı da bisiklet yolunun da olması gerektiğini ve dava açılmasını onayladıklarını söyledi. 
 
"BİR AN EVVEL KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN YAPILMASI GEREKİYOR"
İBB Meclisi Ak Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun, basın toplantısında açıkladığı dava konusunun ayrıntıları ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ağustos 2019'da, 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkın Kanun' gereğince, 'Esenler İlçesi Atışalanı Mahahlesi Kuzey (Topkule-Baştabya) Rezerv Yapı Alanı' için hazırlanan planları onayladı. Plan, afet riski taşıyan Esenler'in özellikle Turgut Reis Mahallesi'nin, eski askeri alana transferini içeriyordu. İBB Başkanı İmamoğlu, 9 Ekim 2019 tarihinde Esenler Belediyesi'ni ziyaret etmiş, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu kendisine yaptığı ilçedeki kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili sunumu dinlemiş ve söz konusu bölgelerde inceleme gezisi yapmıştı. İmamoğlu, Esenler'in kentsel dönüşüm planlarının iptali için 19 Aralık 2019'da İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığı'na başvurarak dava açtı. İmamoğlu'nun açtığı davadaki itirazlar arasında, "Bisiklet yolu ulaşımına ilişkin plan raporunda ve plan notlarında genel ifadeler yer alırken, imar planında bisiklet yoluna ilişkin herhangi bir somut düzenleme yer almamaktadır" ifadesi de yer aldı. Ayrıca İmamoğlu'nun Esenlere yaptığı ziyaretten kısa bir süre önce, 2019 Eylül ayının son günlerinde Esenler ile ilgili imar planlarına itiraz ettiği, dava dilekçesinde ortaya çıktı. Semt sakinlerinden Bülent Karagül, "Bir an evvel kentsel dönüşümün yapılması gerekiyor. Esenler de oturan insanlar işçi sınıfı ve biraz alt seviyeden insanlar. Bisiklet yolu yokmuş, yeterli bir şey yokmuş. Bunlar gereksiz şeyler. İnsanlar enkazın altında kalmak istemiyor. Bisiklet yolu sonradan da yapılır, başka zaman da yapılabilir. Deprem yönünden bir an evvel evlerin yenilenmesi lazım. Bisiklet yolu falan mazeretiyle ertelenmesi yanlış bir şey" dedi.
 
"BİSİKLET YOLU DA OLSUN"
Esenler'de yaşayan Vahap Baltacı ise, "Ben planın daha geniş olmasını, sosyal alanın olmasını isterim. Deprem olsa üst kattakiler inse aşağı, ayakta duracak yer yok. Biraz geniş alanlar olsun. Bisiklet yolu belki bize fazla, çünkü nüfus kalabalık olduğu için o kadar yer yok ama meydan geniş olsun en azından. Ama dilerim ki imkanları varsa bisiklet yolu da olsun, çocuklarımız da gezsin" diye konuştu.
 
"KENTSEL DÖNÜŞÜM BİSİKLET YOLUNDAN DAHA ÖNEMLİ"
Esenler'in bir başka sakini de, "Kentsel dönüşüm bisiklet yolundan daha önemli. Bisiklet yolu için kentsel dönüşümün iptali yanlış olur. Kentsel dönüşüm daha önemli bence" dedi. Başka bir vatandaş ise, "Kentsel dönüşümün gerekli olduğunu düşünüyorum. Eğer bir sıkıntı çıkarsa bir sürü can ölebilir. Bir bisiklet yolu için böyle bir şeyin iptal ihtimali çok mantıksız geliyor bana şu an" diye konuştu.
 
İBB'NİN İTİRAZI
Esenler'in kentsel dönüşüm planlarının iptal edilmesi için İBB Başkanlığı adına İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığı'na yapılan başvuruya göre İBB, planlara 24 Eylül 2019 tarihinde itiraz etmiş. Ancak İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, yasal süre içinde yapılmadığı için itirazı değerlendirmeye almadı ve planlar kesinleşti. Bu gelişme üzerine İBB, planların iptali için 16 Aralık 2019 tarihinde İdare Mahkemesine başvurdu. İBB başvurudaki iddiasının birinci bölümünü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün itirazlarını değerlendirmeye almamasının üzerine kurdu. İtirazın yasal süre içinde yapıldığını savunan İBB, ikinci bölümde planlara neden karşı olduklarını ortaya koymaya çalıştı.
 
BİSİKLET YOLUNA İLİŞKİN SOMUT DÜZENLEME
İBB'nin söz konusu planlara ilişkin iddiaları özetle şöyle:
Yeterli sosyal ve teknik altyapı ayrılmaması, bütüncül planlama yapılmaması, teknik hatalar, transfer edilecek nüfusa ilişkin itiraz, analiz ve sentez eksikliği, boşaltılacak alanların planlanması, kurum görüşlerinin alınmaması, park/yeşil alanlara ilişkin itirazlar.
Düzenleme alanına ilişkin itirazlar arasındaki bisiklet yolu dikkat çekici. İBB'nin bisiklet yoluna ilişkin iddiası ise, "Bisiklet yolu ulaşımına ilişkin plan raporunda ve plan notlarında genel ifadeler yer alırken, imar planında bisiklet yoluna ilişkin herhangi bir somut düzenleme yer almamaktadır" şeklindeydi.
(FOTOĞRAF)
 

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