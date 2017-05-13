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Esenler'de tombala operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldığı bir ihbar üzerine Esenler’de tombala oynatan iki grubu takibe aldı. Polis ekipleri yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından gruplara operasyon...

Esenler'de tombala operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldığı bir ihbar üzerine Esenler’de tombala oynatan iki grubu takibe aldı. Polis ekipleri yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından gruplara operasyon düzenledi.Yapılan operasyonda 1’i meslekten ihraç edilmiş, 2 ‘si görevde olan polis memurlarının da bulunduğunu toplam 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde ve tombala oynatılan yerde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 65 mermi, suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 65 lira, tombala oyunuyla ilgili parasal değerlerin yazılı olduğu kağıtlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi’ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şüpheliler hakkında, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘Örgüte üye olmak’, ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’, ‘Rüşvet’ ve ‘Ruhsatsız silah kullanmak’ suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi. 

 

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