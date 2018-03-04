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Esenler'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

ESENLER'de gece saatlerinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir kişi silahla ağır yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.

Esenler'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

İSTANBUL,ESENLER'de gece saatlerinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir kişi silahla ağır yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.

Olay Esenler, Turgut Reis Mahallesi'nde gece saat 01:45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaosmanoğlu Caddesi üzerinde isimleri öğrenilemeyen iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahı gören kişi kendini korumak için yakınlardaki bir büfeye sığındı. Silahını çeken şüpheli, tartıştığı kişiye büfe içerisinde kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu büfeye sığınan kişi ağır yaralanırken, şüpheli de hızla olay yerinden kaçtı. İşyeri sahibi durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI

Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek detaylı çalışma yaptı. İşyeri sahibi ve çevredeki vatandaşların bilgisine başvuran polis ekipleri çevrede araştırma yaptı. Polis ekipleri olay yerinde bulunan boş kovanları ve mermi çekirdeklerini tek tek numaralandırarak kayıt altına aldı. İşyerinin güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekipleri, parmak izi çalışması yaptı.Şüpheliyi yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan sorşturma da devam ediyor. 

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