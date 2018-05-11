Esenler'de ilkokuldaki "bomba" alarmı: Eski bir el bombası bulundu

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () ESENLER'de "bomba" paniğinin yaşandığı ilkokulda eski bir el bombası bulundu.

Ressam Şevket Dağ İlkokulu'nun bahçesinde "bomba" bulunduğu ihbarı üzerine polis alarma geçti. Okula gelen polis, öğrencileri tahliye etti. Haberi alan veliler de okula gelerek çocuklarını aldı. Polisin yaptığı inceleme sonucu bahçede eski bir el bombası olduğu tespit edildi. Okula, bomba uzmanı ekip çağrıldı.

Okulun bahçesinde 2005 yılında bir düzenleme çalışması yapıldığı ve o zaman Esenler'deki askeri alandan da okula toprak getirildiği belirtildi. El bombasının o toprağın içinde okula getirildiği değerlendiriliyor.

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