Esendere Belediye Başkanı DBP'li Kaya görevden alındı

İçişleri Bakanlığı, Belediye Başkanı Akif Kaya'nın bugün görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Belediye Başkanı Kaya, uzaklaştırma kararının kendisine tebliği edildiğini söyledi.
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HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Esendere Belediye Başkanı DBP'li Akif Kaya görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı, Belediye Başkanı Akif Kaya'nın bugün görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Belediye...
07 Şubat 2017 Salı 16:20
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