Esen Yaman cinayeti davasında eski eşin tutuklanma talebine ret

İZMİR'in Gaziemir İlçesi'nde 29 yaşındaki Esen Yaman'ı tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla 28 yaşındaki Serkan G. ve onu azmettirdiği öne sürülen Yaman'ın eski eşi 30 yaşındaki Şevket B.'nin müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme, başka suçtan hükümlü diğer sanık Şevket B.'nin tutuklanma isteminin reddine karar vererek, davayı nisan ayına erteledi.İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan ikinci duruşmaya tutuklu sanık Serkan G., avukatları Tolga Turgut ve Barış Akyol, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Dernek Temsilcisi Sanem Deniz Kural, anne Esin Özalp ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı. Sanığı azmettirdiği iddia edilen Esen Yaman'ın başka bir suçtan hükümlü boşandığı kocası Şevket B. ise duruşmada yer almadı. Mahkeme Başkanı Yahya Kemal Akbaş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatının davaya müdahil olarak katılmasını kabul etti. Tanık olarak dinlenen Seda Binici, "Esen ile yakın arkadaşlık ilişkisi içindeydik. Benim ablam sayılır. Sanıkları da tanırım. Bu öldürme olayından iki gün önce Esen'lerin evinde kahvaltıya gittim. Serkan'da oradaydı. Serkan, Esen'e 'Şevket ağabeyim iki yıl önce seni öldürmem için benden rica etti. Telefonlarımı açmadığın ve buluşamadığımız için ben de seni öldüremedim. Onun bu isteğini yerine getiremedim' diye söyledi. Serkan ile Esen arasında asla bir arkadaşlık ve aşk ilişkisi yoktur. Hatta benimle Serkan arasında bir evlilik planı kurdu, Esen ablam. Bu olaylar olmasaydı ikimizin evlenmesini sağlayacaktı. Benimle Serkan arasında bir arkadaşlık ilişkisi vardı. Daha doğrusu samimiyetimiz vardı" dedi. Sanık Serkan G. ise "Seda yalan söylüyor. Söylediklerini kabul etmiyorum. Benim kendisiyle hiç bir ilişkim olmadı. Ben bu cinayeti Şevket'in yönlendirmesiyle işlemedim. Namusumu temizledim" dedi. Ölen tarafın avukatı bu suçtan tutuksuz Şevket B.'nin de tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti ve duruşma savcısı talebi reddetti. Mahkeme, eksik evrakların ve gelmeyen tanıkların dinlenmesi için duruşmayı Nisan ayına erteledi.Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Telsilcisi Sanem Deniz Kural, ölen Esen Yaman'ın ailesi ve dernek üyeleri ile birlikte duruşma sonrası birlikte basın açıklaması yaptı. Ellerinde öldürülen Esen Yaman'ın fotoğraflarını tutan grup adına konuşan Sanem Deniz Kural, "Her kadın cinayeti davasında olduğu gibi bu davanın da takipçisi olacağız. Sanıklar en ağır cezaya çarptırılmalı" dedi.

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