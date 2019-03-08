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Eşeğin sütünü de sütünden elde ettiği sabunları da satıyor

MUĞLA'nın Yatağan ilçesi Bozarmut Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde eşek çiftliği kuran evli ve 3 çocuk babası Musa Karaçam, eşek sayısını artırarak hem sütünü hem de sütünden elde ettiği sabunları satmaya başladı. Karaçam, sütün...

Eşeğin sütünü de sütünden elde ettiği sabunları da satıyor
MUĞLA'nın Yatağan ilçesi Bozarmut Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde eşek çiftliği kuran evli ve 3 çocuk babası Musa Karaçam, eşek sayısını artırarak hem sütünü hem de sütünden elde ettiği sabunları satmaya başladı. Karaçam, sütün litresini 150 liradan bardağını ise 30 liradan satıyor.
2013 yılında 20 eşekle üretime başlayan Karaçam, sayıyı 40'a çıkardığını ve günde 4 litre süt elde ettiğini anlattı. Eşek sütünün bazı hastalıklara iyi geldiğinin rivayet edildiğini de belirten Karaçam, çiftliği ziyaret edenlere sütün litresini 150 liradan, su bardağıyla ise 30 liradan satıyor.
'VÜCUDU YUMUŞATIYOR, KIRIŞIKLIKLARI ÖNLÜYOR'
Eşek sütü satışı yaparken, sabun imal etmeleri yönünde talepler geldiğini anlatan Karaçam, "Süt sağıldıktan sonra sütün köpüğünü yüzüne süren kadınlar, sabununun da olabileceğini söyledi. Biz de bunun üzerine sabun üretmeye başladık. İlk önce cüzi miktarda ürettiğimiz sabun satıldı. Ardından seri üretime geçmek için eşim kurs aldı ve eşek sütü sabunu da büyük ilgi gördü. Bodrum'da aktarlar ve turistik oteller de bizden sabun istiyor. Sabunu kullananlar vücudu yumuşattığını, kırışıkları önlediğini söyledi" dedi.
Karaçam, "Eşek sütü antioksidan özelliğine sahip. Bazı hastalıklarda tedavide destekleyici özelliğe sahip olduğu belirtiliyor" dedi.

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