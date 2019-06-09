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Eşeğe çarpıp, yaralı halde yol kenarında bıraktı (2)

UYUTULMASINA KARAR VERİLDİ Muğla'nın Datça ilçesinde, kimliği belirsiz sürücünün aracıyla çarpıp, yol kenarında yaralı bıraktığı eşeği, Marmaris Tarım ve Orman Müdürlüğü veterineri Çağdaş Emre Şarvan ve Marmaris Belediyesi veterineri Bora...

Eşeğe çarpıp, yaralı halde yol kenarında bıraktı (2)

UYUTULMASINA KARAR VERİLDİ
Muğla'nın Datça ilçesinde, kimliği belirsiz sürücünün aracıyla çarpıp, yol kenarında yaralı bıraktığı eşeği, Marmaris Tarım ve Orman Müdürlüğü veterineri Çağdaş Emre Şarvan ve Marmaris Belediyesi veterineri Bora Deveci kontrol etti. Yapılan kontrolde eşeğin omurgasının kırıldığı tespit edildi. Diyaframında yırtık olduğu belirlenen eşeğin, nefes almakta zorlandığı, arka bacaklarının da tutmadığı görülünce uyutulmasına karar verildi. Eşek, daha sonra gömülmesi için Marmaris Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), ()

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