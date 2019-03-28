Esaretin Bedeli, Dünya Tiyatro Günü’nde Beylikdüzü’nde sahnelendi

ÜNLÜ tiyatro sanatçısı Kerem Alışık ve ekibi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde 'Esaretin Bedeli' adlı oyunla Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluştu. Yoğun katılımın gösterildiği oyun izleyicilerden büyük alkış topladı.

Beylikdüzü Belediyesi, Dünya Tiyatro Günü’nde Türk Tiyatrosu’nun usta oyuncularından Kerem Alışık ve ekibini ağırladı. Yönetmenliğini Şakir Gürzumar’ın yaptığı, başrolleri Kerem Alışık, Kaan Taşaner ve İştar Gökseven’in paylaştığı 'Esaretin Bedeli' adlı oyuna tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi. 24 kişilik dev bir kadronun sahneye çıktığı, yaklaşık iki buçuk saat süren ve sabrın, bilginin, zekanın, umudun tüm zorlukların üstesinden gelebileceğini işleyen oyun Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde sergilendi.

Oyunu izleyenler arasında, Beylikdüzü Belediyesi 1’inci Başkan Vekili Ömer Şatır, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık’ın eşi Zehra Çalık da vardı.

ALIŞIK: SİZİNLE OLMAK ONUR VE MUTLULUK VERİCİ

Oyunun sonunda konuşma yapan sanatçı Kerem Alışık, “Dünya Tiyatro Günü’nde, böyle güzel bir günde sahnede olmak, bu geceyi hep beraber burada teneffüs etmek ve sizlerle güzel duyguları paylaşmak bizim için onur, kıvanç ve mutluluk verici” dedi.

Oyunun, “Umut iyi bir şeydir ve iyi şeyler asla ölmez. Korku sizi tutsak eder, umut ise özgür bırakır” repliği seyircilere duygusal anlar yaşatarak tam not aldı. Dünya Tiyatro Günü’nde, Kerem Alışık ve ekibini yalnız bırakmayarak Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’ni dolduran tiyatroseverler, oyunun sonunda beğenilerini alkışlarla dile getirdi.

Oyunun sonunda Beylikdüzü Belediyesi 1’inci Başkan Vekili Ömer Şatır, sanatçılara teşekkür edip çiçek takdim etti.