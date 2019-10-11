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Eş katili: Benim yerimde başka bir erkek olsaydı yine öldürürdü (2)
TUTUKLANDI Balıkesir'in Edremit ilçesinde, geçen yıl evlendiği eşi Işıl Aydın’ı (40) bıçaklayarak öldüren Hakkı Aydın (42), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
GENEL 11.10.2019, 22:24
TUTUKLANDI
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, geçen yıl evlendiği eşi Işıl Aydın’ı (40) bıçaklayarak öldüren Hakkı Aydın (42), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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