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Eş cinayeti sanığına savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

İZMİR'in Menemen ilçesinde, evlerinde ailesinin fotoğrafı olmadığı gerekçesiyle tartıştığı eşi Gülşen Narşap'ı(47) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ünal Narşap'a (48) savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis...

Eş cinayeti sanığına savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
İZMİR'in Menemen ilçesinde, evlerinde ailesinin fotoğrafı olmadığı gerekçesiyle tartıştığı eşi Gülşen Narşap'ı(47) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ünal Narşap'a (48) savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.
Esatpaşa Mahallesi Yıldırım Sokak'ta geçen yıl temmuz ayında yaşanan olayda, çiftçi Ünal Narşap, eşi Gülşen Narşap ile tartışmaya başladı. Ünal Narşap, tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla eşini, vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan kadının feryatlarını duyan komşuları, polise haber verdi. Ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülşen Narşap, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede tutuklanan Ünal Narşap hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçundan dava açıldı. 
'EVİMİZDE AİLEMİN FOTOĞRAFI YOK'
Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Ünal Narşap ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.
Sanık Ünal Narşap ise eşini öldürdüğü için pişman olduğunu belirterek, "Ben eşime olay gününe kadar hiç şiddet uygulamadım. Eşim benim ailemi hiç kabullenmiyordu. Evde ailemin hiç fotoğrafı yok. Benim dahi 'resmim yok desem' yeridir. Daha önce de kredi kartıyla aşırı borçlanmıştı. Bu sebeplerden dolayı tartışmalarımız olmuştu. Boşanma davası dahi açmıştım. Daha sonra davayı geri çektim ama eşimin tavrı değişmedi. Yine kredi kartıyla aşırı borçlandı. Olay günü de bana hakaret etti. Neden tartıştık hatırlamıyorum. Olaydan ötürü çok pişmanım" dedi. Sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapmak üzere ek süre talebinde bulunduğu duruşmada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, indirim yapılmadan ceza verilmesini beklediklerini ifade etti.
Mahkeme, sanık avukatının ek süre verilmesi talebinin kabul edip, Ünal Narşap'ın tutukluluk halinin devamın karar vererek, duruşmayı erteledi.

 

 

 

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