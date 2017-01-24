Erzurum’a ‘kayakçı ordusu’ kurdu

Turgay İPEK / ERZURUM, ()-ERZURUM merkez Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, 7 yıl önce kurduğu kayak kulübünde kayak yapmayı öğrenen çocuk sayısını 3 bin 500’e çıkardı.

Yakutiye Belediyesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen kayak kursunun açılış töreni Palandöken Kayak Merkezi’nin deniz seviyezinden 2 bin 400 rakımında Palan Otel'e ait kayak pistinde yapıldı. 22 Ocak günü belediyeden baştan aşağı giydirilen 7 ila 13 yaş arası 500 öğrenci, 10 kayak öğretmeni ile birlikte derslere başladı. Öğrencilerin 2 gün içinde kaymayı tamamen öğreneceğine dikkati çeken Belediye Başkanı Ali Korkut, öğrencileri 13 gün boyunca evlerinden Palandöken'e götürüp, getireceklerini ifade etti. Amaçlarının özellikle dar gelirli aile çocuklarını Avrupa'nın en iyi kayak pistlerine sahip Palandöken'de kayakla tanıştırmak olduğuna dikkati çeken Korkut, belediye olarak kayağın yanı sıra futbol, güreş gibi diğer spor dallarına da olanak hazırladıklarını belirtti. Başkan Ali Korkut şunları söyledi:

"Bir yarı yıl tatilinde daha öğrencilerle Palandöken'de buluştuk. Yakutiye'deki 100 okuldan seçilen 500 öğrenci, belediyemizin kayak kulübünde baştan aşağı giydirildi ve 10 kayak öğretmenimiz eşliğinde derslere başladı. Öğrencilerin tamamı kayakla ilk kez tanışıyor. Benim çocukluk yıllarımda kayak kaymasını bilen azdı. Erzurum madem ki Avrupa'nın sayılı kayak pistlerinden birine sahip neden çocuklarımızın hepsi kayağı bilmesin. Öncelikle ekonomik durumu iyi olmayan ailelerimizin çocuklarını belirleyip bu ordunun içine kattık. Onlara iyi bir karne hediyesi oldu. Tatilin son gününde muhteşem bir kapanış yapıp, öğrencilere sertifika vereceğiz. Kayağa yeteneği olanları seçip profesyonel anlamda yetiştirerek milli takıma veriyoruz."

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