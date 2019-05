Erzurum Valisi Memiş: Doğal güzelliklerimizi kullanmamak israf

ERZURUM Valisi Okay Memiş, İl Kültür Doğa Koruma Kurulu'nun bölgedeki doğal güzelliklerle ilgili yapılacak projelerin masaya yatırıldığı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Elimizdeki nimetleri kullanamamak bir israf. Biz bunun önüne geçmek istiyoruz, bu işi başaracağız" dedi.

Erzurum Kültür Doğa Koruma Kurulu, Vali Okay Memiş'in talebi üzerine Türkiye'nin sakin şehirlerinden biri olan Uzundere ilçesinde toplandı. Başta Tortum Şelalesi olmak üzere bölgedeki doğal güzelliklerle ilgili yapılacak projelerin masaya yatırıldığı toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vali Okay Memiş, çok faydalı bir toplantı yaptıklarını söyledi. Tortum Şelalesi'nin standartlarının yükseltilmesi gerektiğini belirten Vali Memiş, "Erzurum Valisi olarak mahcup oluyorum. Burada fark ettik ki; devletin neredeyse bir çivisi yok. Devlet olarak buralara bir şey yapmamız lazım. Özel sektör işletmelerinin önünü açmamız gerekiyor" diye konuştu.

Milli Parklar Müdürlüğü'nün bölgeyle ilgili 10 milyon liralık bir projesi olduğunu belirten Vali Memiş, özel işletmelerin de proje hazırladıklarını kaydetti. Uzundere Belediyesi'nin projesinin Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından destekleneceği bilgisini veren Vali Memiş, hazırlanan çalışmaları kurulun onayına sunduklarını vurguladı. Vali Memiş, şunları söyledi:

"Uygun görmeleri halinde buradaki hedeflerimizi gerçekleştireceğimize inanıyorum. Yapacağımız yatırımlardan sonra en az 500 bin turist gelmesini hedefliyoruz. Erzurum, Karadeniz, Nahcivan, Gürcistan'dan turist gelecek. Bunu yapmakla kalmayacağız, Tortum Gölü'nün etrafındaki çıplak görünümü de ortadan kaldıracağız. Orman Bölge Müdürlüğü'ne talimat verdim, ağaçlandırma çalışmasına başlanacak. Böylece çok önemli bir turizm hamlesi yapmış olacağız."

'PASTADAN DAHA FAZLA PAY ALMAK İSTİYORUZ'

Kamu ve özel sektörün projeleriyle bölgede en az 200 kişinin istihdam edileceğinin bilgisini veren Vali Memiş, "Türkiye'nin standartları yükseliyor. Her kent duble yollara bağlandı, her kentte artık havalimanı var. İnsanlar geziyor, turistik faaliyet yapıyor. Biz bu pastadan daha fazla pay almak zorundayız. Erzurum, Palandöken ile muhteşem bir il. Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Kale, Yakutiye Medresesi, Lalapaşa Cami muhteşem yerler. Aynı zamanda doğal güzellikler var. Tortum Şelalesi dünya çapında bir yer. Bu israfın önüne geçiyoruz. Elimizdeki nimeti kullanamamak ta bir israftır. Biz bunun önüne geçmek istiyoruz, bu işi başaracağız" diye konuştu.

KARADENİZ'E ULAŞIM 2 SAATİN ALTINA DÜŞÜYOR

Vali Okay Memiş, Tortum Gölü ve Şelalesi'nde incelemelerde bulunduktan sonra Pirin kayalar geçidinde yapımı devam eden tünel inşaatını gezdi. Müteahhit firma yetkilileri ve karayolları mühendislerinden bilgi alan Vali Memiş, toplam 2 bin 302 metre uzunluğundaki tünelde bir kilometreye yakın ilerleme sağlandığını söyledi. Bir iki yıl içerisinde tamamlanması planlanan tünelle Karadeniz'e ulaşımın daha kolay olacağını anlatan Vali Memiş, şunları söyledi:

"Erzurum-Artvin yolu üzerindeki çok önemli tünellerden bir tanesi Pirinaya mevkisi, geçit vermeyen kayalıklarla çevrili. Tamamlanmasıyla ulaşımda ciddi anlamda mesafe kat edilecek. Uzundere, Erzurum'un, hatta Kuzeydoğu Anadolu bölgesinin en önemli turistik yerlerinden birisidir. Tortum Şelalesi, Tortum Gölü, Öşvank Kilisesi bizler açısından toplamda 1 milyon turistin gelip ziyaret edeceği alanlar. Buraları turistlerin ziyaret etmesi için de yapılacak olan karayolları, sanatsal yapılar değerli. Erzurum'daki Pirin kayalar gibi aynı şekilde Rize'ye bağlayan Ovit Tüneli, Dallıkavak, Kırık tüneli inşaatları hızla devam ediyor. Bir iki yıl içinde tamamlandığında buradan sahile ulaşım, ileride Trabzon'a ulaşımı sağlayan Kop ve Zigana tünelinin bitmesi ile 1,5 saate inecek. Rize-Artvin 2 saatten aşağı iniyor. Yüksek standartlı yollar hem de bölgedeki tarihi ipek yolu üzerindeki en önemli ticaret merkezi Erzurum'un limanlara ulaşmasını sağlayacak."



