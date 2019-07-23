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Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümüne coşkulu kutlama (2)

GÖSTERİLER NEFES KESTİ Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Erzurum'da Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı dolayısıyla gösteri yaptı. Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'na ait pistlerden önce SOLOTÜRK uçağı...

Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümüne coşkulu kutlama (2)

GÖSTERİLER NEFES KESTİ
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Erzurum'da Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı dolayısıyla gösteri yaptı. Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'na ait pistlerden önce SOLOTÜRK uçağı havalandı. Yaklaşık yarım saat Erzurum semalarında gösteri yapan SOLOTÜRK'ü Olimpiyat Parkı'nı dolduran binlerce Erzurumlu alkışlarla izledi. Cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekip, kayıt yapan Erzurumlular, heyecan dolu anlar yaşadı. SOLOTÜRK'ün nefes kesen gösterisinin ardından bu kez Türk Yıldızları'nın uçakları semada göründü. 6 uçağın gökyüzündeki gösterisi Erzurumluları heyecanlandırdı. Artlarında kırmızı-beyaz izler bırakarak gökyüzünde akrobasi yapan pilotların gösterisi izleyenler tarafından alkışlandı. Türk Yıldızları'nın gösterisi yaklaşık yaram saat sürdü.

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