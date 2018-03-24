Erzurum, Iğdır ve Ağrı'da fırtına çatıları uçurdu: 3 yaralı

ERZURUM, Ağrı ve Iğdır'da zaman zaman hızı saatte 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle birçok ev ve iş yerinin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar hasar gördü, bir konteyner ise metrelerce sürüklendi. Iğdır'da üzerine çatı düşen taksi durağındaki sürücüler Ekrem Akgül ve Ahmet Cantepe ile Ağrı'da evinin çatısını onarmaya çalışırken düşen Abdullah Bayram yaralandı. Meteoroloji, sağanak, fırtına, toz taşınımı ve soba zehirlenmeleri konusunda uyardı.

Erzurum'da dün gece saatlerinde başlayan fırtına bugün gündüz saatlerinde de sürdü. Zaman zaman hızı saatte 100 kilometreye kadar ulaşan fırtınada birçok iş yeri ve evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Uçan çatıların isabet ettiği park halindeki onlarca otomobilde büyük hasar oluştu. Vatandaşların yürümekte zorlandığı fırtına sırasında, Merkez Palandöken ilçesinin Yıldızkent semtinde de şantiyeye ait bir konteyner metrelerce sürüklendi. Fırtınanın büyük hasar verdiği yerlerden biri de sebze hali oldu. İş yerlerinin çatısı uçan esnaftan Şuayip Dengizek, "Tek sevincimiz can kaybının olmaması. Hafta sonu nedeniyle sebze hali sakindi. Yoksa istenmeyen görüntüler yaşanırdı. Uçan çatılar bazı araçlara maddi zarar verdi. Çok korkunç bir durumdu" diye konuştu.

ÇATI, TAKSİ DURAĞININ ÜZERİNE UÇTU: 2 YARALI

Bölgede fırtınanın etkili olduğu illerden biri olan Iğdır'da da Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanın çatısı uçarak, hemen yan taraftaki taksi durağının üzerine düştü. Bu sırada durakta oturan taksiciler Ekrem Akgül ile Ahmet Cantepe enkazın altında kalarak yaralandı. Çevredekiler taksi durağına girip yaralıları dışarı çıkardı. Yaralı taksiciler, çağrılan ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

AĞRI'DA DA ETKİLİ OLDU

Fırtına, Ağrı kent merkezi ile Eleşkirt ilçesinde de etkili oldu. Fırtınada birçok ev ve iş yerinin çatısı uçtu, bazı evler ve yollarda park halindeki bazı otomobillerde hasar oluştu. Uzunyazı köyünde Abdullah Bayram adlı bir vatandaş, fırtınada hasar gören evinin çatısını onarmaya çalışırken düşerek yaralandı. 112 Acil ekipleri tarafından Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayram'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

METEOROLOJİ UYARDI

Öte yandan, Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını, zaman zaman bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak görüleceğini belirtti. Rüzgârın güney ve güneybatıdan kuvvetli fırtına olarak ve yer yer saatte 100 kilometre hızla esmesinin beklendiği belirtildi. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımının beklendiğini kaydeden yetkililer, halkı soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.



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