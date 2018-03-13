Erzurum, dünya standartlarının üzerinde halı üretiyor

ERZURUM Atatürk Üniveritesi'ne bağlı Halı, Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki kursiyerler, dünya standartlarında uygulanmayan çift düğüm tekniğiyle Osmanlı Saray halıları dokuyor.Halı, Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 35 kursiyer, çift düğüm tekniği ile halıları ilmek ilmek işliyor. Sabah evlerinden servislerle alınan kursiyerler, akşamları da aynı şekilde evlerine bırakılıyor. Öğle yemeklerinin de üniversite tarafından karşılandığı kursiyerler, atölyelerde el emeği ile dünya stardartlarının üzerinde halı üretiyorlar. Meslek sahibi olan kursiyerler aynı zamanda aile bütçesine katkı sağlıyor.Merkezin 1962 yılından beri faaliyette olduğunu anımsatan Halı, Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Mevlüt Kaplanoğlu, bugüne kadar 10 bin kursiyer öğrencinin yetiştirildiğini bildirdi. Çalışma ortamında kursiyerlere rahat bir ortam sunulduğunu söyleyen Mevlüt Kaplanoğlu, ürünlerin tamamen el emeği olduğunu ifade etti. Halıların çift düğüm tekniği ile dokunduğunu aktaran Kaplanoğlu şunları söyledi:"El emeği olduğu için zahmetli gibi görünse de aslında çok zevkli. Dışarıdan zor gibi görünüyor ama, kızlar başlayınca gönüllü olarak burada kalıyorlar. Dokumuş oldukları ürünlerin karşılığını, düğüm ücreti olarak alıyorlar. Üniversitemiz herhangi bir kar amacı gütmeden buradaki kız öğrencilerimize tamamen destek olmak ve aynı zamanda Türk halı sanatını yaşatmak amacıyla bu hizmeti veriyor. Bin düğüme 5 TL veriyoruz. Bu da ayda yaklaşık bin liraya tekabül ediyor. Öğrencilerimizle sinema, tiyatro, piknik gibi sosyal aktiviteler de yapıyoruz. Dokunan halıların 1 santimetre karesinde 36, metrekaresinde 3 bin 600 düğüm var. Bunu da iyi bir dokuyucu yaklaşık 2 ayda bir metrekare halı dokuyabiliyor. Kökeni Osmanlı saray halılarına dayanıyor. Yün kalitesinde en kaliteli halılar. Bundan sonraki sınıf, ipek halı sınıfına giriyor. Dünya standartlarında da zaten böyle bir halı dokuma tekniği yok. Çift düğüm dediğimiz, Türk düğümü tekniğiyle dokunuyor. Daha çok sanatseverler, halı meraklıları alıyorlar. Kişinin ihtiyacına, kullandığı yere göre sipariş alıyoruz. Metrekaresi 2 bin 250 TL. Bu da 6 metrekare bir halı için 15 bin TL'ye yakın bir fiyat oluyor. Bu kalitedeki halı için fiyatlar oldukça uygun."Yaklaşık 8 yıldır halı dokuduğunu söyleyen Esengül Çolak, çok severek bu işi yaptığını ifade etti. Günde 10 bin düğüm attığını söyleyen Esengül Çolak, "Zor oluyor ama alıştık. Hem aileme destek oluyor, hem de kendi ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Meslek sahibi oldum" dedi.Saat 07.00'de servislerle atölyeye geldiklerini belirten Hacer Budak ise 13 yıldır bu sektörde çalıştığını anlattı. İşini severek yaptığını aktaran Budak, halı dokumanın çok zevkli olduğunu söyledi.20 yıldır halı dokuyan Zeynep Umdu da müdür ve amirlerinin kendilerine çok destek olduğunu kaydetti. Atölyelerde günde 12 bin ilmek atan arkadaşlarının olduğunu bildiren Umdu, "Sattığımız ürünler olunca 'bu benim emeğim' deyip çok mutlu oluyoruz. Dört dörtlük yün halılar dokuyoruz. Çalışmaktan ellerimiz nasır tuttu, ama insan işini severek yapınca hiçbir şey zor gelmiyor" diye konuştu.

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