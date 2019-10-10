Son Dakika
Erzurum'daki camilerde Fetih Suresi okunup, dualar edildi
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, Erzurum'daki camilerde sabah namazında Fetih Suresi okunup, eller semaya açılarak dualar edildi. TSK'nın Türkiye'nin...
GENEL 10.10.2019, 09:11
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, Erzurum'daki camilerde sabah namazında Fetih Suresi okunup, eller semaya açılarak dualar edildi.
TSK'nın Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Suriye'de Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’na destek için Erzurum'daki camilerde sabah namazında Fetih Suresi okundu. Lalapaşa Camisi’nde Müftü Hasan Hüsnü Sula'nın yaptığı duaya 'amin' diyen cemaat, Mehmetciğe başarı diledi.
Diyanet İşleri Başkanlığının her türlü beladan, musibetten ve afetten ordumuzun kurtulması için dualara icabet ettiğini söyleyen Müftü Hasan Hüsnü Sula, "Seher vakitlerinde sabah namazları öncesinde ecdattan miras kalan Fetih Suresi okuma geleneğini devam ettirdik. Sabah namazı sonrasında eller semaya açılıp, yüce Mevla’ya yalvardık. Ordumuzun her türlü sıkıntıdan, beladan ve musibetten muhafaza edilmesi, muzaffer olabilmesi için eller Allah'a açıldı. Bugün Erzurum'da da her camide olduğu gibi müftülüğümüzün de iştirak etmiş olduğu Erzurum'un tarihi camilerinden olan Lalapaşa camisinde tüm cemaatimizin elleri Mevla’ya açıldı. Allah ordumuzu muzaffer eylesin diyerek gönülden dua ettik" diye konuştu.
Geceden beri dua okuduğunu söyleyen Necip Bezmiş, "Ben geceden dua ediyorum. Ne yapalım başka. Allah PKK'yı destekleyeni kahhar ismiyle kahrı perişan eylesin. Ordumuzu muzaffer eylesin. Yüreğimiz yanıyor, konuşamıyorum. Allah içimizdeki hainlere insaf versin. Islahı mümkün ise ıslah eylesin, mümkün değilse de kahreylesin" dedi.
TSK'nın Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Suriye'de Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’na destek için Erzurum'daki camilerde sabah namazında Fetih Suresi okundu. Lalapaşa Camisi’nde Müftü Hasan Hüsnü Sula'nın yaptığı duaya 'amin' diyen cemaat, Mehmetciğe başarı diledi.
Diyanet İşleri Başkanlığının her türlü beladan, musibetten ve afetten ordumuzun kurtulması için dualara icabet ettiğini söyleyen Müftü Hasan Hüsnü Sula, "Seher vakitlerinde sabah namazları öncesinde ecdattan miras kalan Fetih Suresi okuma geleneğini devam ettirdik. Sabah namazı sonrasında eller semaya açılıp, yüce Mevla’ya yalvardık. Ordumuzun her türlü sıkıntıdan, beladan ve musibetten muhafaza edilmesi, muzaffer olabilmesi için eller Allah'a açıldı. Bugün Erzurum'da da her camide olduğu gibi müftülüğümüzün de iştirak etmiş olduğu Erzurum'un tarihi camilerinden olan Lalapaşa camisinde tüm cemaatimizin elleri Mevla’ya açıldı. Allah ordumuzu muzaffer eylesin diyerek gönülden dua ettik" diye konuştu.
Geceden beri dua okuduğunu söyleyen Necip Bezmiş, "Ben geceden dua ediyorum. Ne yapalım başka. Allah PKK'yı destekleyeni kahhar ismiyle kahrı perişan eylesin. Ordumuzu muzaffer eylesin. Yüreğimiz yanıyor, konuşamıyorum. Allah içimizdeki hainlere insaf versin. Islahı mümkün ise ıslah eylesin, mümkün değilse de kahreylesin" dedi.
17°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
|İmsak
|05:39
|Güneş
|07:03
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:05
|Akşam
|18:39
|Yatsı
|19:58
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2