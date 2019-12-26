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Erzurum'da yağmaya başlayan kar sevindirdi
YENİ yıla sayılı günler kala kar yağışı olmamasının tedirginliğini yaşayan Erzurumlular, bugün akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla sevindi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde...
GENEL 26.12.2019, 18:47
YENİ yıla sayılı günler kala kar yağışı olmamasının tedirginliğini yaşayan Erzurumlular, bugün akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla sevindi.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı altında yürümenin keyfini çıkaran vatandaşlar, “Kar temizliktir, berekettir, rahmettir. Kar Erzurum'un velinimettir. Yağmasına çok sevindik" dediler.
Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sokakta yürüyenleri kardan adama çevirdi. Karın yağmasına en çok sesvinenler arasında Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otel işletmecileri oldu. Palan Oteli Genel Müdürü Ali Güney, "Aralıkta sezonu açtık. Yaklaşık 80 santim karın olduğu pistlerin tamamı açık. Ama yağan her kar bizi ve kayakseverleri çok sevindiriyor. Yeni yıla kar yağışı ile girmek istiyoruz" diye konuştu.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı altında yürümenin keyfini çıkaran vatandaşlar, “Kar temizliktir, berekettir, rahmettir. Kar Erzurum'un velinimettir. Yağmasına çok sevindik" dediler.
Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sokakta yürüyenleri kardan adama çevirdi. Karın yağmasına en çok sesvinenler arasında Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otel işletmecileri oldu. Palan Oteli Genel Müdürü Ali Güney, "Aralıkta sezonu açtık. Yaklaşık 80 santim karın olduğu pistlerin tamamı açık. Ama yağan her kar bizi ve kayakseverleri çok sevindiriyor. Yeni yıla kar yağışı ile girmek istiyoruz" diye konuştu.
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