Erzurum'da ucuz et kuyruğu

Ramazan ayı öncesi Et ve Süt Kurumu Erzurum Kombina Müdürlüğü ait satış mağazalarında ucuz et kuyruğu oluştu. Kombinada kıymanın kilosu 28.75, kuşbaşının ise 31 liradan satılıyor.Merkez Yakutiye ilçesindeki Et ve Süt Kurumu'nun iki satış mağazası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa giren vatandaşlar, ucuz et alabilmek için saatlerce bekledi. Kıymanın kilosunun 28.75, kuşbaşının 31, bifteğin 36, pirzolanın 50, bonfilenin 65 liradan satıldığı kombina satış mağazasında sıraya girenler 20'şerli gruplar halinde içeriye alınıyor. Kuyruktaki vatandaşlar, satış mağaza sayısını artırılmasını isterken, kasaplar kombina ile aralarında 10 liralık fiyat farkı bulunduğunu belirttiler. Vatandaşlar, "Her şeyin bir bedeli var. Ucuz ve kaliteli et almak için saatlerce bekliyoruz" diye konuştu.Erzurum Et ve Süt Kombinası yetkilileri, iki satış mağazasında günde ortalama 3 ton kıyma, 3 ton da kuşbaşı olmak üzere 6 ton et satıldığını söyledi. Ramazan ayı nedeniyle yoğunluk yaşandığını belirten yetkililer, "Bu satışlarımız her gün var. Ramazan ayının gelmesi nedeniyle kuyruk uzadı" dedi.

FOTOĞRAFLI