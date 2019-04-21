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Erzurum'da su borusu patladı, şehir susuz kaldı

ERZURUM'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Palandöken Barajı'nın boru hattında meydana gelen patlama sonucu kent merkezi susuz kaldı. Palandöken ilçesin Tepe Mahallesi arazisindeki patlama yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefenları...

Erzurum'da su borusu patladı, şehir susuz kaldı
ERZURUM'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Palandöken Barajı'nın boru hattında meydana gelen patlama sonucu kent merkezi susuz kaldı. Palandöken ilçesin Tepe Mahallesi arazisindeki patlama yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefenları ile görüntülenirken, borudan fışkıran su yaklaşık 30-40 metre yüksekliğe ulaştı. 
Çat ilçesinde inşa edilen Palandöken Barajı'ndan içme suyu arıtma tesisine su taşıyan binlik boru hattında dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Merkez Palandöken ilçesine bağlı Tepe Mahallesi arazisinden geçen boru hattındaki patlama yoldan geçen vatandaşlar tarafından görüntülendi. Boru hattından fışkıran ve yaklaşık 30-40 metre yükselen suyu araçlarını durduran vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntelemeye çalıştı. Erzurum Su ve Kanalizasyon İşleri (ESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Boru hattında meydana gelen arıza sebebiyle kent merkezi 1 gün boyunca susuz kaldı. Dün öğleden beri susuz kalan vatandaşlar çareyi mahalle ve sokaklardan evlere su taşımada buldu. Belediye yetkilileri arızının giderilmesi için çalıştıklarını bildirdi

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