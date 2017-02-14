Erzurum'da Sevgililer Günü'nde 40 çift 'evet' dedi

SEVGİLİLER Günü nedeniyle Erzurum'un merkez Yakutiye Belediyesi tarafından 40 çiftin nikahları kıyıldı. Çiftler nikah öncesi dilek ağacına, evlilikten beklentilerini yazdı.

Merkez Yakutiye Belediyesi Evlendirme Dairesi, Sevgililer Günü nedeniyle özel olarak süslenirken başvuran 40 çiftten Şeyma Nur Karslıoğlu ile Emrah Korkmaz, önce dilek ağacına evlilikten beklentilerini yazdı. Daha sonra Yakutiye Belediyesi Evlendirme Müdürü Mensur Akdemir'in karşısına oturan Şeyma Nur ve Emrah Korkmaz, soruları yanıtladı ve yaşam boyu birliktelik için "Evet" dedi. Gelinin şahitliğini kardeşi Fetullah Karslıoğlu, damadın şahitliğini ise kardeşi Yusuf Korkmaz yaptı. Evlendirme Memuru Akdemir, Şeyma Nur ve Emrah Korkmaz çiftin nikahlarını kıydıktan sonra evlilik cüzdanını geline teslim etti.

Mensur Akdemir, Sevgililer Günü'nde Yakitiye'de 40 çifti evlendirdiklerini belirtti. Akdemir, törende Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut'un çiftlere hediyesini de verdi.



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