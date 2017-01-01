Erzurum'da protokol, yeni yıla polis ve askerlerle girdi

Turgay İPEK/ERZURUM, () - ERZURUM'da protokol üyeleri, karakol ve şehrin kontrol noktalarında görevli polis ve askerleri ziyaret etti, yeni yıla birlikte çay içerek girdi.

Vali Seyfetten Azizoğlu, 2016 yılının son gecesinde beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Sekmen, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik ile birlikte ilk olarak merkez Yakutiye İlçesi'ndeki halk ozanlarının sahne aldığı Temelli Kıraathanesi'ne gitti. Burada vatandaşlarla birlikte aşıkların deyişlerini sobada pişirilen közde patates yiyerek dinleyen protokol üyeleri, gecenin ilerleyen saatlerinde kent merkezindeki karakol ve güvenlik kontrol bölgesindeki asker ve polisleri ziyaret etti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece soğukta mehmetcik, özel harekat timleri ve polislerle sohbet eden Vali Seyfettin Azizoğlu ve beraberindekiler, güvenlik güçlerine görevlerinde başarılar diledi.

Yeni yılın memleketime huzur ve mutluluk getirmesini temenni eden Vali Seyfettin Azizoğlu, "Ülkemizin kadim şehirlerinden biri olan Erzurum'da yeni yıla vatandaşlarımızla birlikte girmek istedik. Büyükşehir Belediye Başkanımız, emniyet müdürü ve jandarma komutanımızla beraber ilk durağımız geçmişten bugüne, kültürümüzü getiren aşıklarımızın sazları ve sözleri ile duygulandırdığı bu güzel kahvehanede halkla buluştuk. Aşıklarımız, türküleri ile bizleri mest etti. Daha sonra gidip, yeni yılda görev yapan kahraman Türk polisi ve askerimizi yerlerinde ziyaret edip çaylarını içtik" diye konuştu.

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