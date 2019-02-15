Erzurum'da nüfus artışı

ERZURUM'da 7 yıl aradan sonra nüfusu artışı yaşandı. Göç nedeniyle neredeyse her yıl nüfusu azalan kentin nüfusu, bu yıl 7 bin 372 kişi artarak 767 bin 848 olarak açıklandı. Bu rakamın, kentin 1976 yılındaki nüfusuna tekabül ettiği belirtildi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre illerin 2018 yılı sonu itibariyle nüfuslarını açıkladı. TÜİK istatistiklerine göre son 7 yılda sürekli azalan Erzurum'un nüfusunda bu yıl artış yaşandı. TÜİK verilerine göre 2017'de 760 bin 476 olan kent nüfusu, 2018 sonu itibariyle 7 bin 372 kişi artarak 767 bin 848'e ulaştı. İstatistiklere göre 2007 yılında 784 bin 941 olarak açıklanan kent nüfusu, 2008'de 774 bin 967'ye, 2009'da 774 bin 207'ye geriledi. 2010 yılında 769 bin 85 olan nüfus, 2011'de 780 bin 847'ye yükseldi. 2012'de tekrar düşüşe geçen nüfus 778 bin 195, 2013'te 766 bin 729, 2014'te 763 bin 320, 2015'te 762 bin 321, 2016'da 762 bin 21, 2017'de ise 760 bin 476 olarak tespit edildi.ERZURUM İÇİN DÖNÜM NOKTASI​Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, açıklanan nüfus verisinin Erzurum için dönüm noktası olduğunu söyledi. 2014 seçimleri öncesinde adaylık sürecinde kent nüfusunun artacağını ifade ettiğini hatırlatan Sekmen, "Bu yıl yapılan sayımda ilk kez bu kadar yıldan sonra nüfusu artan bir şehir konumuna geldik. 7 bin 500 civarında bir artış söz konusu. 2014'te adaylık sürecinde yaptığım mülakatta dönemin sonuna doğru nüfusun artacağını ve göçün duracağını ifade etmiştik. İnşallah bir dönüm noktası yaşıyoruz" dedi.YATIRIMA DÖNÜK CİDDİ ADIMLAR ATILMALINüfus artmasının olumlu olduğunu vurgulayan Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik de, bunun devam etmesi için sanayi, ticaret ve üretimi artırmak gerektiğini söyledi. Yücelim, "Son sayımda nüfusumuzun bir miktar artması olumlu. En azından eksiye düşmedi, artış gösterdi. Ama bunun sürekli olması için, devamını sağlamak için ticareti, sanayiyi, üretimi geliştirmemiz lazım. İstihdamı artırmamız lazım. İstihdam olması lazım ki işsizliği önleyelim, insanlar göç etmesin. Onun için çok ciddi manada da serbest meslek erbabına ciddi destekler vermemiz lazım. Esnaf, tüccar, sanayici ve ticaret erbabını destekleyerek bölge halkıyla bölgemizi kalkındırabiliriz. Onun için yatırıma dönük ciddi adımlar atılması lazım. Ciddi teşvik ve desteklerin verilmesi lazım ki; biz burada istihdamı çözelim, göçü önlemiş olalım" diye konuştu.GENÇ NÜFUS GÖÇ ETTİKentin nüfusunun 1980'li yıllardan sonra hızla azaldığını belirten Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Erdal Güzel ise hem sermaye, hem de nüfus göçünün olumsuz etkilerinin yaşandığını hatırlattı. Uzun yıllar böyle bir haberi beklediklerini belirten Güzel, "Bu artışı müspet yönde değerlendiriyoruz. Erzurum'un nüfusu eski performansını yakalayacak ve eski günlerine dönecektir diye ümit ediyoruz. Ancak bu kentten göçün sebepleri var. Coğrafi şartlar, istihdam azlığı, yaşamın zorluğu gibi unsurlardan dolayı vatandaşlar göç etti, gittiler. Şu anda Erzurum nüfusuna eş değer bir nüfus da Türkiye'nin dört bir yanında yaşıyor. Köyler boşaldı, Erzurum tarım ve hayvancılıkta simge şehir olmasına rağmen bu alanda da kan kaybetti. Genç nüfus köylerden taşındı. Bu göçü geri döndürmek zorundayız" şeklinde konuştu.1976 NÜFUSUNA ULAŞTIKER-VAK Yönetim Kurulu üyesi ve araştırmacı Abdurrahman Zeynal, 767 bin 848 olarak açıklanan kent nüfusunun 1976 yılı nüfusuyla aynı olduğunu belirtti. 1939 yılında demir yollarının kente gelmesiyle Erzurum'un bölgede cazibe merkezi bir şehir haline geldiğini vurgulayan Zeynal şunları söyledi:"Bu yıldan sonra kentin nüfusu ciddi bir artış gösterdi. 1975'lere geldiğinde nüfus 770 binlere ulaşmıştı. Aradan geçen sürede artış devam etti ama, 1985'lerden sonra göç olgusu yaşanmaya başladı. Bu süre zarfında hemen her yıl nüfusta önemli azalmalar oldu. Geldiğimiz noktada geride bıraktığımız yılda Erzurum nüfusunun 767 bine ulaştığını görüyoruz. Bu rakam 1976 nüfusuna tekabül ediyor. Kent nüfusunun 7 bin 500 civarında artması bize ümit vermiştir. Umarım 1939'da yakaladığımız cazibe merkezi il olma özelliğimizi artan trendle yakalarız."

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