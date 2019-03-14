Erzurum'da, karda rafting

Hümeyra PARDELİ- Zafer KUMRU/ERZURUM, () - ERZURUM'un Palandöken ilçesindeki Konaklı Kayak Merkezi'nde, 'Gazeteciler ve Kurumlar Arası Kar Raftingi Kurtuluş Kupası' düzenlendi. Basın mensuplarının kıyasıya mücadele ettiği yarışları izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, "Kış sporlarının sadece belli dönemlerde sınırlı kalmamasını hedefliyoruz. O yüzden kış sporlarına ilişkin yeni aktiviteleri devreye sokuyoruz" dedi.

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Konaklı Kayak Merkezi'nde, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı törenleri kapsamında, 'Gazeteciler ve Kurumlar Arası Kar Raftingi Kurtuluş Kupası' düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce organize edilen, Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen rafting yarışlarına farklı kurum ve kuruluşlarda çalışanlar ile gazeteciler katıldı. Yoğun tipiye rağmen kar raftingi pistine gelen katılımcılar, 2'şerli gruplar halinde, eleme usulü yarıştı. Yarışlara Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, İl Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Levent Güldoğuş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile çok sayıda davetli katıldı.

Yarışları izleyen Bakan Yardımcısı Ersöz, kış sporlarına ilişkin yeni aktiviteleri devreye soktuklarını belirterek, "Erzurum'un kurtuluş günü dolayısıyla kar raftingi programında, hem kamu kurumlarından hem özel sektörden çok sayıda katılımcımız var. Özellikle bu tesislerimizin daha etkin kullanılması, Erzurum halkının bu tesisin varlığı ve niteliği konusunda daha fazla katkı sağlaması için çevre illerden ve Türkiye'nin her yerinden bu alana daha fazla misafirimizin gelmesi için böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Kış sporlarının sadece belli dönemlerde sınırlı kalmamasını hedefliyoruz. O yüzden kış sporlarına ilişkin yeni yeni aktiviteleri devreye sokuyoruz. Kar raftingi de bunlardan bir tanesi. İlginç bir alan hem eğlenceyi hem sporu bir arada yapacaklarına inanıyorum. Bakanlık olarak daha çok insanın sporla buluştuğu bir Türkiye hedefiyle hareket ediyoruz. Bakanlık olarak tüm tesislerimizi 7/24 bütün halkımızın hizmetine açıyoruz ve halkımızı sporla buluşturmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

EKİBİ KAZANDI

Öte yandan kurum ve kuruluşların şampiyonluk yarışı, haftaya bırakılırken, basın mensupları arasında kazanan Demirören Haber Ajansı () ekibi oldu. Hümeyra Pardeli, Turgay İpek, Salih Tekin ve Zafer Kumru'dan oluşan ekip, finalde 'Hele Dadaş' isimli basın karması ile karşılaştı. Yarış sonunda şampiyon olan ekibi, kupa ve madalyalarını İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Güldoğuş'tan aldı.

FOTOĞRAFLI