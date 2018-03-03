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Erzurum'da iki haftada 2 bin 500 kaçak yakalandı

ERZURUM'da son iki haftada yurda yasa dışı yollardan giren göçmenlerin sayısı 2 bin 500'ü buldu.  Umuda yolculuk için ülkelerinden kaçarak yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan Afganistan, Pakistan ve Özbekistan uyruklu göçmenlerin...

Erzurum'da iki haftada 2 bin 500 kaçak yakalandı
ERZURUM'da son iki haftada yurda yasa dışı yollardan giren göçmenlerin sayısı 2 bin 500'ü buldu. 
Umuda yolculuk için ülkelerinden kaçarak yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan Afganistan, Pakistan ve Özbekistan uyruklu göçmenlerin sayısı her geçen gün artıyor. İnsan tacirleri tarafından yüklü miktarda paralarla kandırılıp sınıra bırakılan aralarında kadın ve çocukların da olduğu kaçaklar, ölüme terkedildi. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan kaçaklar İl Göç İdaresi'ne bağlı Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Erzurum'da son iki haftada yakalanan kaçak sayısı 2 bin 500'e ulaştı. Umuda yolculuk sırasında donma tehlikesi geçiren göçmenler Erzurum'daki hastanelerin yanık tedavi merkezinde tedavi altına alındı. 
DARP, TEHDİT VE İŞKENCE İDDİALARI
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Türkiye'ye yasa dışı giriş yapan toplam 96 kaçak, Erzurum'da polise teslim oldu. Dün ve bugün yakalanan kaçaklar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadelerinin alınması için Gölbaşı ve Palandöken polis merkezlerine teslim edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklarda darp izine rastlanmazken, ifadelerinde de tehdit edildiklerine yönelik beyanlarda bulunmadıkları ortaya çıktı. Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nde de iddia edildiği gibi tırnakları çekilen veya kulakları kesilen göçmenin olmadığı bildirildi. Merkezde en fazla bir yıl kalan göçmenlerin tekrar ülkelerine geri gönderildiği belirtildi.
Öte yandan son günlerde popüler haline gelen Doğu Ekspresi’nde ise geçtiğimiz günlerde Erzincan ve Erzurum'da 88 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin umuda yolculuk için kullandıkları trenle yolculuk yöntemi de artık güvenlik engeline takıldı. Güvenlik ekiplerinin incelemesi ile trenlere kaçak göçmenlerin binişi engellendi.

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