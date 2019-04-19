Erzurum'da dolu, kenti beyaza bürüdü

ERZURUM'da aniden bastıran dolu yağışı, şehir merkezini beyaza bürüdü. Doludan korunmak isteyen vatandaşlar, iş yerlerine sığındı.Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, saat 16.00 sıralarında yerini doluya bıraktı. Vatandaşlar, doludan korunmak için iş yerlerine sığındı. Yaklaşık 15 dakika etkili olan, kenti beyaza bürüyen dolu, trafikte sürücülere de zor anlar yaşattı. Yazlık lastiklerini takan sürücüler kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar, araçları iterek sürücülere yardım etti. Dolu yağışını fırsat bilen bazı gençler ise kartopu oynadı.Vatandaşlar, nisan ayının ortasına gelinmesine karşın, yazın bir türlü gelmediğini söyledi.Bu arada, Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da yüksek seyretmesi nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, "Kar erimelerinin, dere yatakları ve ovalarda oluşturacağı sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli, tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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