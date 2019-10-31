Erzurum'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Cumhuriyetin ilanının 96'ncı yıl dönümü Erzurum'da coşkulu törenlerle kutlandı. Yıllar sonra Hastaneler Caddesi'nde yapılan kutlamalara ilgi büyük oldu. Halk oyunları gösterileriyle şölene dönen törende şiirler okundu, spor gösterileri...
Cumhuriyetin ilanının 96'ncı yıl dönümü Erzurum'da coşkulu törenlerle kutlandı. Yıllar sonra Hastaneler Caddesi'nde yapılan kutlamalara ilgi büyük oldu. Halk oyunları gösterileriyle şölene dönen törende şiirler okundu, spor gösterileri yapıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri Erzurum'da Vali Okay Memiş'in tebrikleri kabulüyle başladı. Merkez Yakutiye İlçesi Hastaneler Caddesi'nde devam eden kutlamalara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Çocuklarıyla birlikte törene katılan aileler, bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.
Vali Okay Memiş, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in halkın bayramını kutlamasıyla başlayan törende günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Vali Okay Memiş'in konuşmasının ardından mehter takımının konseri büyük ilgi gördü. Mehterin söylediği marşlara çocuklar da eşlik etti. Sporcuların karate gösterilerinden sonra Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekipleri başta Erzurum olmak üzere Ege ve Güneydoğu Anadolu yörelerine ait oyunlarıyla törene katılanları coşturdu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamada askeri birlikler ve öğrenciler geçit yaptı. Aralarında Fırtına obüsünün de bulunduğu askeri araçların geçişi sırasında vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.
Tören askeri ve sivil araçların geçişiyle sona ererken vatandaşlar Vali Okay Memiş, Garnizon Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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