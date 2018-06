Erzurum'da anız yakanlara para cezası

ERZURUM Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, anız yakanlara her dekar için 48,58 TL idari para cezası uygulanacağını duyurdu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, anız yakmanın son derece yanlış olduğu, zarar gören toprağı tekrar kazanmanın çok uzun yıllar aldığı vurgulandı. Anızla birlikte topraktaki organik maddelerin de yakılarak yok edildiğine dikket çekilen açıklamada, şöyle denildi:

"Oysa bitkilerin gelişmesi için gerekli olan bitki besin maddelerinin bir kısmının kaynağını, organik maddenin ayrışma ürünü olan humus oluşturur. Ayrıca; toprakta yağış sularının emilmesini, tutulmasını sağlayan, topraktaki kümeleşmeyi temin ederek erozyonla taşınmasını önleyen, toprağın iyi havalanmasını sağlayan yine organik maddedir. Anız yakılması sonucunda çok uzun yıllarda oluşmuş toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengesi bozulmaktadır. Anız yakılmasını takip eden yıllarda hububatta kök çürüklüğü hastalığı artmaktadır. Sap ve anızın yakılması sonucunda bitkilerin büyümesini teşvik eden karbon ve azot kaybı oluşmaktadır.

Çoğumuzun dikkatinden kaçmasına rağmen yakılan anızlardan çıkan dumanların çevreye, insanlara ve tabiata verdikleri zararlar çok ciddi boyutlardadır. Günümüzde anız yakmanın görünen en büyük zararı orman yangınlarına neden olmasıdır. Anız yakılması doğal dengeyi de bozmaktadır. Bunun sonucu olarak yaban hayvanları yavrularını terk etmekte veya ölmektedir. Aynı zamanda bu alanların çoğu, çiftlik hayvanlarının otlakları olarak da kullanılmaktadır. Ülkemiz için maddi ve manevi kayıplara neden olan anız yangınları; kaybolan doğal kaynaklarla birlikte yanmış tarlalar ve ormanlık alanlar kötü bir görüntü sergilemektedirler."

Açıklamanın muhtarlıklar tarafından kamuoyuna duyurulmasının sağlanacağına değinildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Anız yakma olaylarını duyduğu halde idari ve adli makamlara duyurmayan muhtarlar ve kamu görevlileri hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince emre itaatsizlikten; anız yakarak yasaya uymayanlar hakkında da 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesine dayanılarak 2018 yılında kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları 28 Aralık 2017 tarih ve 30284 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan '2872 sayılı Çevre Kanunu'nun Ek-1'inci maddesinin c bendine aykırı olarak her dekar için 48,58 TL idari para cezası uygulanacaktır. Alınan önlem ve duyurulara rağmen anız yangınına sebep olanlar hakkında, anız yangının orman alanına 4 kilometre mesafede olması halinde 6831 sayılı Orman Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanacaktır."