Erzurum'da AK Parti'lilerden kutlama

ERZURUM'da, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olması, partililer tarafından sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarının büyük bir bölümünün açıklanmasının ardından vatandaşlar, resmi olmayan seçim sonuçlarını kutlamak için ellerinde Türk bayrağı ve AK Parti flamalarıyla, Cumhuriyet Caddesi'nde yürüdü. Bazı partililer de sokaklarda araç konvoyları oluşturdu. Bir eliyle Rabia diğer eliyle Bozkurt işareti yapan vatandaşlar, sevinç gösterilerinde bulundu. Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin 4, MHP'nin 1 ve İYİ Parti'nin de 1 milletvekili çıkardığı Erzurum'da, 1 Kasım 2015 genel seçimlere göre, AK Parti'nin oylarında düşüş yaşanırken, MHP'nin ise oylarını artırdığı gözlendi. İYİ Parti de Millet İttifakı oylarıyla bir milletvekili çıkarmayı başardı.

Erzurumlu Seda Eğilmez adlı genç kız da, Türk bayrağından yaptırdığı pelerin ile Cumhuriyet Caddesi'nde gezerek kutlamalara renk kattı.



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