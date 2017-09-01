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Erzurum'da acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

Turgay İPEK/ERZURUM, () () - ERZURUM'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastaneler yine acemi kasaplarla doldu. Kuranlarını keserken ya da yardım ederken kesici aletlerle yaralanan bir çok kişi hastanelerin acil servislerine akın etti. Kentte...

Erzurum'da acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

Turgay İPEK/ERZURUM, () () - ERZURUM'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastaneler yine acemi kasaplarla doldu. Kuranlarını keserken ya da yardım ederken kesici aletlerle yaralanan bir çok kişi hastanelerin acil servislerine akın etti.
Kentte bayram namazının ardından kurban kesimi başladı. Kasap ya da sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıklar, cadde ve sokaklarda heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu. Kurbanlıkları yakalamaya çalışırken de dün yaralananlar oldu. Sahiplerinin yakalayamadığı kurbanlıklar için, Büyükşehir Belediyesi'nin 'Boğa Timi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, uyuşturucu iğne atan silahlarla kurbanlıkları etkisiz hale getirdi.
Erzurum merkez Palandöken ilçesinde ise ilginç bir olay yaşandı. Kesime götürülmek istenen ineğin yanından ayrılmayan boğa yaklaşanlara saldırdı. Uzun süre boğa ile mücadele eden sahipleri, çağrılan ekiplerin boğaya uyuşturucu iğne atıp sakinleşmesini sağladıktan sonra düveyi iki kurbanlığı da kesimhaneye götürebildi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesinin birçok noktaya kurduğu kesimhaneye ise halk ilgi gösterdi. Belediyenin kesimhanesinde kurbanlığını kestiren vatandaşlara su ve etli pilav ikramında bulundu. Kesimhanelerin etrafı ise kurban derilerini almak için bölgeye gelen dernek üyeleri ile doldu.
Evinin bahçesinde ya da arazide kurban kesenler bu yıl geçen yıllara göre daha az oldu. Uzmanların uyarılarına rağmen bazıları kurbanları yine çocukların gözleri önünde kesti.

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