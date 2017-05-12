Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem (2)

HASAR YOK

Bu arada AFAD, depremin büyüklüğünü 4.7 ve merkez üssünü Aşkale olarak açıkladı. Depremin ardından bölgede büyüklükleri 3.1 ile 2.1 arasında değişen 6 deprem daha meydana geldi. Depremin yoğun hissedildiği Aşkale ilçesi ile bağlı köylerinde herhangi bir yıkım meydana gelmedi. Aşkale Belediye Başkanı Enver Başaran'ın FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanması üzerine kayyum atanan Başkan Şenol Polat, "Büyük bir sarsıntı oldu ama herhangi bir göçük meydana gelmemesi sevindirici. Sadece daha önceden heyelan yaşanan Gölören köyümüzde iki evin duvarında hafif hasar meydana geldi. Heyelan ve ardından yaşanan depremle endişelenen Gölören köylüleri evlerine girmekten korttukları için çadır istediler. Köyümüze çadır göndereceğiz. Onun dışında herhangi korkulacak bir şey yok. Depremden hemen sonra belediye ekipleri AFAD ve Kızılay, köylerde inceleme yaptı, bir olumsuzluğa rastlanmadı" dedi.

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