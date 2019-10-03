Erzurum'da 2 bin 700 yıllık kalede tescil çalışması (2)

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KARTAL KALESİ Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesine bağlı Güngörmez Mahallesi'nde keşfedilen 4 kalenin en büyüğü olan ve tepesinde kartallar uçtuğu için köylüler tarafından 'Kartal Kalesi' olarak adlandırılan kale ile ilgili Müze Müdürü...
GENEL 03.10.2019, 11:05
KARTAL KALESİ
Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesine bağlı Güngörmez Mahallesi'nde keşfedilen 4 kalenin en büyüğü olan ve tepesinde kartallar uçtuğu için köylüler tarafından 'Kartal Kalesi' olarak adlandırılan kale ile ilgili Müze Müdürü Hüsnü Genç, bilgi verdi. Genç, kalenin her bir taşının yaklaşık 1,5 ton ağırlığında olduğunun tahmin edildiğini söyledi. Kalenin önünde, düşman saldırılarına karşı inşa edilmiş hendeğin bulunduğunu belirten Genç, buraya ulaşmak isteyenlerin 600 metre uzunluğundaki yamaca tırmanması gerektiğini kaydetti.
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