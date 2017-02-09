Erzurum'a yakıt ve giyimde 'pozitif ayrımcılık' talebi hükümete iletilecek

Turgay İPEK/ERZURUM, () - ERZURUM'da, doğalgazda, 'pozitif ayrımcılık' isteyen muhtarları destekleyen Vali Seyyfettin Azizoğlu, "Doğru söylüyorsunuz, 6-7 ay kalorifer yanıyor. Batı, bu kadar süre yakmıyor. Bunu toplantı kararı haline getirelim ve hükümetimize iletelim. Gelir, kurumlar vergisi gibi konularda indirime gidilmesi gibi teklifler sunalım" dedi. Vali Seyfettin Azizoğlu, merkez Aziziye, Palandöken ve Yakutiye İlçelerindeki mahalle muhtarlarıyla buluştu. Müftülük konferans salonunda yapılan toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da katıldı. Toplantıda söz alan Aziziye İlçesi Saltuklu Mahallesi Muhtarı Gürbüz Özer, Doğu Anadolu Bölgesi'nde çetin kış şartlarının yaşadığını vurgulayarak, doğalgaz birim fiyatlarında pozitif bir ayrımcılık yapılmasını talep etti. Isınmada Doğuda yaşayanla Antalya'da yaşayanların aynı fiyata doğalgaz tükettiklerini belirten Özer'e diğer muhtarlar da destek verdi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da kaloriferlerin hiç söndürülmeden 24 saat yakıldığını ifade eden muhtarlar, "Bu sadece doğalgazla kalmıyor. Üşümemek için kalın giyecek ve iyi ayakkabıların olması gerek. Soğuk nedeniyle bölgede yaşayanlar birçok hastalığa yakalanıyor" diye konuştular. Muhtarların talebini dinleyen Vali Azizoğlu, "Doğru söylüyorsunuz. Erzurum'da 6-7 ay kalorifer yanıyor. Batı bu kadar uzun süre yakmıyor. Doğuda kalın kumaştan elbise giyilmesi lazım. Batıda buna gerek yok. Ulaşım açısından batıya uzak olduğu için seyahat giderleri fazla. Bu konularda haklısınız. Bunu toplantı kararı haline getirelim ve hükümetimize iletelim. Gelir vergisi, kurumlar vergisi gibi konularda indirime gidilmesi gibi teklifler sunalım" diye konuştu. Toplantıda Vali Azizoğlu, 11-18 Şubat'ta yapılacak 13'üncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) oyunlarına bütün muhtarları ve vatandaşları davet etti. FOTOĞRAFLI