Erzurum'a şehit ateşi düştü (3)

ACILI BABA: AĞLAMAYIN BAŞIMIZ DİK

Afrin'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin cenazesi akşam saatlerinde askeri uçakla memleketi Erzurum'a getirildi. Askeri Havalimanı'nda şehit Öznütepe'nin cenazesi Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, askeri erkan ve şehit yakınları tarafından karşılandı. Umut Öznütepe'nin gözyaşı döken yakınlarına acılı baba Yusuf Öznütepe, "Ağlamayın, başımız dik" diye seslendi. Şehidin naaşı askeri uçaktan indirildikten sonra İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula dua ederek helallik istedi. Baygınlık geçiren şehit yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. Yarın toprağa verilecek olan şehit Umut Öznütepe'nin cenazesi Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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