Erzurum'a şehit ateşi düştü (2)
MÜFTÜ TÖRENE KATILANLARDAN HELALLİK İSTEDİ Şehit Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın cenazesi, askeri uçakla Erzurum'a getirildi. Şehit oğullarının cenazesiyle aynı uçakla Erzurum'a gelen Güllü- Abdurrahman Kaya çifti, görevliler tarafından...
MÜFTÜ TÖRENE KATILANLARDAN HELALLİK İSTEDİ
Şehit Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın cenazesi, askeri uçakla Erzurum'a getirildi. Şehit oğullarının cenazesiyle aynı uçakla Erzurum'a gelen Güllü- Abdurrahman Kaya çifti, görevliler tarafından tören alanında ayrılan yerlerine götürüldü. Vali Okay Memiş ile 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı şehit ailesine taziye dileklerini iletti. Şehit Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın özgeçmişinin okunmasından sonra Müftü Hasan Hüsnü Sula, dua etti. Müftü Sula, duanın ardından törene katılanlardan şehit için helallik istedi. Havalimanındaki tören şehit ailesinin taziyeleri kabul etmesiyle sona erdi. Askeri araca konulan şehit cenazesi Mareşal Çakmak Hastanesi Morguna götürüldü.
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