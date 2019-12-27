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Erzurum'a 2 bin 500 sosyal konut yapılacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle başlatılan 'Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut' projesi kapsamında Erzurum'a 2 bin 500 konut...

GENEL 27.12.2019, 08:29
Erzurum'a 2 bin 500 sosyal konut yapılacak
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle başlatılan 'Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut' projesi kapsamında Erzurum'a 2 bin 500 konut inşa edilecek. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek konutlar Erzurumluları sevindirdi.
'Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut' projesi kapsamında merkez ilçeler Aziziye'ye 811 adet 2+1, 347 adet 3+1, Yakutiye'ye 770 adet 2+1, 330 adet 2+1, Pasinler İlçesi'ne 46 adet 2+1, 96 adet 3+1, Şenkaya'ya ise 70 adet 2+1, 30 adet 3+1 ebadında konut inşa edilecek. Yaklaşık 2 bin 500 sosyal konut için 16 Aralık itibariyle Ziraat Bankası'na müracaatlar başladı. İlkbaharla birlikte ilk kazmanın vurulması beklenen konutlarla ilgili başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri hazırlıklara başladı.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gerek sosyal konut gerekse kentsel dönüşümde önemli çalışmalar yapıldığını söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kısa sürede 3 kez Erzurum'a geldiğini hatırlatan Başkan Sekmen, sosyal konutların yanısıra belediye olarak ta konut inşa edeceklerini söyledi. 2023 yılına kadar 10 bine yakın konutun yapılacağı bilgisini veren Başkan Sekmen, sosyal konutların 2 yıl içinde tamamlanıp vatandaşa teslem edileceğini kaydetti. Vatandaşların çok düşük bir peşinat ve 20 yıl vadeyle kira öder gibi konut sahibi olacaklarını ifade eden Sekmen, müracaatların fazla olması halinde konut sahiplerinin kurayla belirleneceğini bildirdi. Yeni konutların şehrin gelişmesi ve güzelleşmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Sekmen, "Hükümetimizini yapacağı sosyal konutların yanısıra kentsel dönüşüm kapsamında biz de belediye olarak yeni konutlar inşa edeceğiz. 2023 yılı sonuna kadar Allah devletimize zeval vermezse Erzurum'da konut alanında büyük bir gelişme olacak. Tosya, Veyisefendi, Hacıcuma, Kevelciler, Taşambarlar ve çevresinda güzel bir yapılaşma olacak. Gölbaşı, Emin Kulbu, Sanayi ve Dağ mahalleleri adeta yeniden inşa edilecek" diye konuştu. 
ILICA YEŞİL MAHALLE'DE KONUTLAR YAPILACAK
Merkez Aziziye İlçesi Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, sosyal konutların daha önce kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında stok alan olarak ayrılan Yeşil Mahalle'de yapılacağını söyledi. Alanın mülkiyetinin TOKİ'ye ait olduğunu kaydeden Başkan Orhan, "Aziziye ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları çok önceden başlamıştı. Biz bunun şimdi meyvelerini yiyeceğiz. Yaz aylarında bin tane konutun sahipleri kurayla belirlenmişti. Yeni yapılacak sosyal konutlarla ilçemizde toplam 2 bin 158 konut yapılmış olacak. Bu yeni konutlar ilçe nüfusunun artması demek. Son 5 yıllık süreçte ilçemizin nüfusu 12 bin kişi artmıştı, konutlarla birlikte bu artış devam edecek" dedi.
ERZURUM'DA KONUT FİYATLARINI ETKİLEYECEK
Erzurum'da emlakçılık yapan Emre Kaya (25), sosyal konutların dargelirlilerin ev sahibi olmaları için büyük bir imkan olduğunu söyledi. Kent merkezinde yapılan yeni dairelerin fiyatının 300 bin liradan başladığını kaydeden Kaya, "TOKİ'nin yapacağı konutların fiyatı dargelirli vatandaşlarımızın bütçelerine uygun. Ayrıca TOKİ ilimizin doğusuna konut yaptığı için buralar da güzelleşecek. Yeni konutlar biz emlakçıların işlerini de artıracaktır" dedi. 
Dairelerin fiyatlarının yanısıra kiraların da çok afaki rakamlara ulaştığını belirten vatandaşlar, sosyal konutların dargelirliye ev sahibi olma imkanı sağlayacağını bildirdi. 
7 İLE 5 BİN 100 KONUT
Bu arada 'Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut' projesi kapsamında doğudaki 7 ile 5 bin 100 konut inşa edilecek. Konutların 3 bin 817'si 2+1, bin 783'ü ise 3+1 büyüklüğünde olacak. 2 bin 500 konutla Erzurum en fazla konut yapılacak illerin başını çekerken, diğer illere yapılacak konut sayıları ise şöyle:
Ağrı 500, Ardahan 300, Erzincan 500, Iğdır 300, Kars 600, Muş 400.

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