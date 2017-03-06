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Erzincan’da çift başlı 8 bacaklı buzağı doğdu

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, ()- ERZİNCAN’ın Yalnızbağ Beldesi'nde dünyaya gelen çift başlı 8 bacaklı buzağı görenleri şaşırttı. Erzincan’a 10 kilometre uzaklıktaki Yalnızbağ Beldesi'ne bağlı Dereyurt Mahallesi'nde...

Erzincan’da çift başlı 8 bacaklı buzağı doğdu

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, ()- ERZİNCAN’ın Yalnızbağ Beldesi'nde dünyaya gelen çift başlı 8 bacaklı buzağı görenleri şaşırttı.
Erzincan’a 10 kilometre uzaklıktaki Yalnızbağ Beldesi'ne bağlı Dereyurt Mahallesi'nde Mehmet Kayaoğlu'na (65) ait inek, çift başlı buzağı dünyaya getirdi. Dün öğlen saatlerinde doğum sancısı başlayan inek, doğumu gerçekleşmeyince veterinere haber verildi. Veteriner hekim tarafından sezaryenle alınan buzağının çift başlı ve sekiz bacaklı olduğu görüldü.
Uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşan Mehmet Kayaoğlu, ilk kez böyle bir şey gördüklerini duruma çok üzüldüklerini söyledi. Zor bir doğumun ardından ineğinin yeniden sağlığına kavuşabilmesi için bakım altına aldıklarını belirten Kayaoğlu, “Dana doğduğunda canlıydı, bir süre bekledik, yaşama ihtimalinin düşük olduğunu düşünerek, kestik” diye konuştu.

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