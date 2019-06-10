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Erzincan'da yıldırım düştü, Afgan çoban öldü (2)

AFGAN DEĞİL ERZURUMLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Erzincan'ın merkeze bağlı Koçyatağı köyündeki Çimen Dağı'nın Belli Yaylası'nda yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden çobanın Afgan değil, Erzurum'un Çat nüfusuna kayıtlı...

Erzincan'da yıldırım düştü, Afgan çoban öldü (2)

AFGAN DEĞİL ERZURUMLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Erzincan'ın merkeze bağlı Koçyatağı köyündeki Çimen Dağı'nın Belli Yaylası'nda yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden çobanın Afgan değil, Erzurum'un Çat nüfusuna kayıtlı Ali Davut (56) olduğu ortaya çıktı. Çobanlardan Sidar Genç (27), saat 15.00 sıralarında, Davut ile birlikte çay içtiklerini, kendisinin bardakları topladığı sırada olayın yaşandığını söyleyerek " Ali Davut da koyunların yanındaydı. Aniden büyük bir ses ve ışık patlaması oldu. Koyunlar kaçışmaya başladı. Döndüğümde Ali Davut'u yerde gördüm. Yanına gittim vücudunda yanık ve parçalanma vardı. Hemen köye gelip haber verdim" dedi. 
Sidar Genç'in haber vermesi üzerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri köye 4 kilometre uzaklıktaki Belli Yaylası'na çıktı. Haberi alan Davut'un yakınları gözyaşı döktü. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesi sonrası Ali Davut'un cansız bedeni ambulansla hastane morguna götürüleceği öğrenildi.

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