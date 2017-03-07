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Erzincan'da heyelan tatbikatı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, () - ERZİNCAN İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından Refahiye İlçesinde heyelan tatbikatı düzenlendi. Gerçeğini aratmayan tatbikata jandarma, UMKE ve 112 Sağlık Ekipleri de destek verdi. Geçen yıl Refahiye...

Erzincan'da heyelan tatbikatı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, () - ERZİNCAN İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından Refahiye İlçesinde heyelan tatbikatı düzenlendi. Gerçeğini aratmayan tatbikata jandarma, UMKE ve 112 Sağlık Ekipleri de destek verdi.
Geçen yıl Refahiye ilçesine bağlı Aşağı Sütlüce köyünde yaşanan heyelanın ardından AFAD tarafından aynı bölgede arama- kurtarma tatbikatı düzenlendi. Onlarca kişinin görev aldığı tatbikatta, senaryo gereği yaralı ve ölüler ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Jandarmaya ait arama kurtarma köpeği enkazın üzerinde arama yaptıktan sonra, AFAD ekipleri gerekli kurtarma çalışmasını başlattı. Yaralılar sıkıştıkları yerden çeşitli aletler kullanılarak çıkarıldı. Daha sonra UMKE ve 112 Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek ambulansa taşındı.
Tatbikat sonrasında açıklama yapan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Selami Mutlu, olası bir afet durumunda ekiplerin arama ve kurtarma faaliyetlerinin birebir olarak gerçekleştirildiğini ifade etti. Senaryo gereği hazırlanan enkazda ilk olarak yaralı ve ölülerin yer tespitinin yapıldığını ardından uzman ekipler tarafından çeşitli araçlar kullanılarak müdahale edildiğini söyleyen Mutlu, "Erzincan ve çevresinde yaşanabilecek bir doğal afette ekiplerimiz 24 saat görev başında hazır bulunmaktadır. Zaman zaman da eğitimlerin ardından bu tür tatbikatları düzenliyoruz" diye konuştu.

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